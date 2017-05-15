تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفالات بـ”موسم الحج” السنوي إلى معبد “الغريبة” اليهودي، في جزيرة جربة من ولاية مدنين التونسية، حيث استخدم المحتفلون التكبير “الله أكبر” خلا أداء طقوس الخرجة الكبيرة وفق معتقداتهم.

أغنية يهودية تستخدم التكبير "الله أكبر" ضمن أداء طقوس "الخرجة الكبيرة" في تونس pic.twitter.com/7VHM5O82LU — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 15, 2017

يشار إلى أن طقوس حج اليهود للغريبة التي بدأت قبل ثلاثة أيام، تتمثل في إشعال الشموع بالجهة المخصصة للصلاة داخل المعبد، ووضع البيض في المكان المخصص له، بعد أن يكتبوا عليه أمانيهم للعام المقبل والتي يأملون تحققها وفق معتقداتهم.

وبمجرد خروج اليهود من مكان الصلاة، يتجهون إلى رجل عجوز وهو شخص “مبارك” وفق اعتقادهم، يقرأ لهم أجزاء من أحد كتب التوراة.

كما تتضمن الطقوس أيضا احتفالات عبر ترديد الأغاني التونسية والعربية، وتقديم الأكلات الشعبية اليهودية المعروفة في تونس (أشهرها البريك اليهودي)، إضافة إلى احتساء النبيذ.

وللاشارة فان معبد “الغريبة” يقع بمنطقة تسمى “الحارة الصغيرة” و”حارة اليهود” حاليا، وهي تبعد عدة كيلومترات جنوب غرب “حومة السوق” وسط مدينة جربة.