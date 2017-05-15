تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفالات بـ”” السنوي إلى معبد “الغريبة” اليهودي، في جزيرة جربة من التونسية، حيث استخدم المحتفلون التكبير “ أكبر” خلا أداء طقوس الخرجة الكبيرة وفق معتقداتهم.

 

يشار إلى أن طقوس حج اليهود للغريبة التي بدأت قبل ثلاثة أيام، تتمثل في إشعال بالجهة المخصصة للصلاة داخل المعبد، ووضع في المكان المخصص له، بعد أن يكتبوا عليه أمانيهم للعام المقبل والتي يأملون تحققها وفق معتقداتهم.

 

وبمجرد خروج اليهود من مكان الصلاة، يتجهون إلى رجل عجوز وهو شخص “مبارك” وفق اعتقادهم، يقرأ لهم أجزاء من أحد كتب .

 

كما تتضمن الطقوس أيضا احتفالات عبر ترديد والعربية، وتقديم الأكلات الشعبية اليهودية المعروفة في تونس (أشهرها البريك اليهودي)، إضافة إلى احتساء النبيذ.

 

وللاشارة فان معبد “الغريبة” يقع بمنطقة تسمى “الحارة الصغيرة” و”” حاليا، وهي تبعد عدة كيلومترات جنوب غرب “حومة السوق” وسط مدينة جربة.

 