هاجم الأكاديمي السعودي البارز سرحان العتيبي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود- زيارة ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” لأمريكا، منتقدا توقيتها والأهداف الذي يسعى وراءها أبن زايد.

وقال “العتيبي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ليس من الكياسة والحكمة والأخلاق الدبلوماسية أن يطير زعيم عربي لمقابلة ترامب قبل أيام معدودة من انعقاد مؤتمر أمريكا والعالم العربي والإسلامي”.

واعتبر كتاب ومراقبون سعوديون وعرب، الزيارة المفاجئة التي قرر ولي عهد أبو ظبي إجراءها إلى واشنطن، والمقررة، اليوم، محاولة استباقية لضرب القمم المقررة في الرياض بمشاركة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خلال زيارته للسعودية نهاية الشهر الحالي.

ومن المقرر أن تشهد الرياض خلال زيارة ترامب ثلاث قمم تاريخية هامة، ربما يكون لها انعكاس كبير على المنطقة: الأولى القمة الأمريكية- السعودية بين ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والثانية القمة الأمريكية- الخليجية بين ترامب وزعماء وممثلي قادة دول الخليج الست، والثالثة الأمريكية- الإسلامية بين ترامب وعدد من زعماء العالم الإسلامي. حسب “بوابة القاهرة”.

وأعادت زيارة بن زايد إلى واشنطن -عشية القمم الثلاث- إلى الأذهان الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي إلى الولايات المتحدة ولقاءه الرئيس الأمريكي باراك أوباما عشية القمة الخليجية- الأمريكية التي عقدت في كامب ديفيد يوم 14 مايو 2015، وهي الزيارة التي وصفها مراقبون حينها بأنها كانت للتحريض والتأثير على نتائج القمة قبل عقدها، وقوبلت في حينه بانتقاد خليجي واسع.