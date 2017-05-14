استهجن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، المقدم عامر السرطاوي، تداول فيديو يظهر اطفالا سوريين قتلى داخل مشرحة، على انه في الأردن.

وأكد السرطاوي ان هذا الفيديو مفبرك وتم استخدامه أكثر من مرة لبث الشائعات، مستنكرا تداوله من قبل أردنيين وبينهم من النخب المثقفة، ونشره على أنه لعصابة تخطف الأطفال في إحدى المحافظات.

وحذر السرطاوي من خطورة تداول مثل هذه الشائعات بين المواطنين والتي تهدف إلى بث الخوف والهلع، مشيرا الى ان مثل هذه الافعال يحاسب عليها القانون.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو رصدته “وطن”، ادعى ناشروه قيام بعض الخارجين عن القانون، باختطاف اطفال وقتلهم واخذ اعضائهم في منطقة الشونة في الأردن.

وبعد التحقق اتضح أن الفيديو ويعود لإجراء عمليات اسعاف وانقاذ لاطفال سوريين في مشفى ميداني في إدلب، بعد ان تعرضت المنطقة لقصف روسي، اضافة الى نفي الأمن العام وقوع مثل هذه الحوادث في الاردن.