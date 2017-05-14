استهجن الناطق الرسمي باسم مديرية الأردنية، المقدم عامر السرطاوي، تداول يظهر اطفالا سوريين قتلى داخل مشرحة، على انه في .

 

وأكد السرطاوي ان هذا الفيديو مفبرك وتم استخدامه أكثر من مرة لبث ، مستنكرا تداوله من قبل أردنيين وبينهم من المثقفة، ونشره على أنه لعصابة تخطف الأطفال في إحدى المحافظات.

 

وحذر السرطاوي من خطورة تداول مثل هذه الشائعات بين والتي تهدف إلى بث الخوف والهلع، مشيرا الى ان مثل هذه الافعال يحاسب عليها .

 

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو رصدته “وطن”، ادعى ناشروه قيام بعض الخارجين عن القانون، باختطاف اطفال وقتلهم واخذ اعضائهم في في الأردن.

 

وبعد التحقق اتضح أن الفيديو ويعود لإجراء عمليات اسعاف وانقاذ لاطفال سوريين في مشفى ميداني في ، بعد ان تعرضت المنطقة لقصف روسي، اضافة الى نفي الأمن العام وقوع مثل هذه الحوادث في الاردن.