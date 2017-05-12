فاجأت النجمة السورية نسرين طافش، النجم تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني بمناسبة عقد قرانهما.

ونشرت نسرين عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” صورة لتيم ووفاء وعلقت عليها: بارك الله لكما و بارك عليكما و جمع بينكما في خير .. أحلى عرسان قولو ما شاء الله “.

وكانت طليقة تيم الفنانة ديما بياعة قد اتهمت نسرين بالخيانة.

ولكن مباركة نسرين طافش لـ”تيم ووفاء” كان مشروطاً، حيث منعت التعليقات على الصورة ولم تضع أي “تاغ” عليها، خوفاً من تعليقات المتابعين.

يشار إلى أن مصدراً مقرباً من أسرة الإعلامية وفاء الكيلاني قال إن حفل زفافها على النجم السوريّ تيم حسن سيُعقد في القاهرة بعد عيد الفطر.

وسيحضر الزفاف الأقارب والأصدقاء المقربين لعائلتي تيم ووفاء خاصة وأن عقد القران تم بحضور عدد قليل جداً من الأسرتين وسراً.

ويعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم.

يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.

ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.