كشفت تقارير صحفية أمريكية عن خطط سعودية لضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية الأمريكية بقيمة ضخمة وهائلة تصل إلى 40 مليار دولار أمريكي.

ونشرت شبكة “بلومبرغ” الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى أن السعودية تسعى للإعلان عن خطط الاستثمارات الجديدة تلك، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المملكة الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات للشبكة الأمريكية، إن كافة تلك الخطط لا تزال قيد الدراسة.

وأشار المسؤول إلى أن جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، لعب دورا كبيرا وحاسما في هندسة تلك الصفقة.

⭐️ #Energy • Saudis reportedly plan to invest $40 billion in US infrastructure: Saudi Arabia may announce a huge… https://t.co/j7fF697YLw pic.twitter.com/LVYNnPr8aX

— Amel Benmann 🇩🇿 (@Amel_Benmann) May 11, 2017