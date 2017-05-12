أكد الدكتور ياسين الشحات، المدير التنفيذي الطبي في مستشفى “برجيل” الإماراتي، إن الحالة النفسية والصحية للمصرية إيمان عبد العاطي “أضخم امرأة في العالم”، تتقدم بصورة كبيرة.

وأضاف: “توصلنا إلى نتائج مذهلة في علاجها، حيث بدأت في تحريك ذراعيها وأطرافها، وبدأت تشير إلى مواضع الألم لديها، وتحاول التحدث مع الفريق الطبي، وتطلب منهم بعض الأشياء، كما تمكنت من الجلوس صباح اليوم على السرير بصورة طبيعية”، معتبرا ذلك تقدما كبيرا على صعيد الحالة النفسية والصحية التي رافقتها في رحلتها من الهند إلى أبو ظبي.

ووصف “الشحات” حالة إيمان الصحية لدى وصولها إلى أبو ظبي بالمزرية، وقال “عندما جاءت إيمان إلى أبوظبي كانت حالتها الصحية والنفسية صعبة للغاية، فلم تكن تستطيع حتى تحريك أطرافها، وكانت تعاني من اكتئاب شديد جدا، خاصة أنها لا تزال تعاني من تبعات جلطة دماغية سابقة”.

وأكد أن التقييم المبدئي الذي أجراه الفريق الطبي المشرف على علاج إيمان اكتشف أنها تعاني من تقرحات فراش عميقة وملوثة وتحتاج إلى علاج مكثف وجدي، كما تعاني من التهابات شديدة في المجاري البولية وجارٍ علاجه حاليا، كما تم اكتشاف وجود مرض لم يعلن عنه من قبل، – ولا نعلم السبب – حيث وجد أنها تعاني من ارتجاع في الصمام الأورطي للقلب، مشيرا إلى أن أطباء القلب فضلوا العلاج التحفظي في هذه المرحلة.

وقال نحن نركز على دعم الجانب النفسي لإيمان، وتقوم طبيبة متخصصة في الطب النفسي بزيارتها مرتين إلى ثلاث مرات يوميا لمساعدتها في تجاوز هذه الحالة النفسية التي بلا شك ستساعد الفريق الطبي في العلاج من الأمراض الأخرى، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة تحسنت حالتها النفسية بصورة كبيرة، وبدأت تبتسم للأطباء، وتحاول الكلام مع أخصائية النطق ضمن الفريق الطبي.

وأشار “الشحات” أن مستشفى برجيل عرض على أسرة المريضة العلاج في أبو ظبي قبل سفرها إلى الهند، حيث سافر الدكتور شامشير فاياليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “في بي إس” للرعاية الصحية إلى الإسكندرية بمرافقة فريق طبي وعرض علاج إيمان في “برجيل” الذي يمتلك إمكانات كبيرة وخبرات عالمية في مجال العمليات الجراحية للسمنة المفرطة القريبة من حالة إيمان، إلا أن أسرتها اختارت السفر إلى الهند، وأكد أن مستشفى “برجيل” تحرك لنجدة إيمان، عقب استغاثة شقيقتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب “العربية نت”.

وأوضح “الشحات” في تصريحات له لبرنامج “صباح الدار” أن إيمان تعاني من خلل جيني نادر منذ الطفولة فهي منذ سن 12 عاما كانت حركتها ضعيفة جدا مما ساهم في زيادة وزنها بصورة غير طبيعية، لافتا إلى أن هذا المرض من السمنة المفرطة بسبب الجينات الوراثية نادر الحدوث في العالم، وقال “بعد إيمان سمعنا عن المكسيكي خوان بيدور فرانكو الذي يزن 560 كلغ”.

وفيما يخص آخر تطورات الحالة الصحية لإيمان في مستشفى “برجيل”، أكد الدكتور الشحات أن التقييم الطبي المتعمق والعلاج الجيد لحالة المريضة الصحية يتم من خلال فريق طبي مكون من 20 طبيبا متعدد التخصصات في الأمراض الجينية والغدد والقلب والكلى والأعصاب والعظام والعلاج الطبيعي والتغذية والكلام، حيث تشير النتائج الأولية إلى تحسن الحالة بصورة ممتازة.