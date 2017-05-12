قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بزيادة تسليح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لمحاربة تنظيم “داعش” يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بأنقرة، إنه يعتقد أن القضايا مع واشنطن سيتم حلها إلى حد كبير في زيارة قادمة، مضيفاً أنه سيواصل قضية تسليم رجل الدين “فتح الله غولن” إلى النهاية، وذلك وفقاً لرويترز.

وأوضح أردوغان، أن تركيا ستواصل القتال ضد الإرهاب في سوريا والعراق.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بالرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تحظى قضايا تسليح وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، وتسليم، غولن، على جدول أعمال اللقاء.