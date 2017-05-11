تبرع شاب عراقي يعمل في مجال الإعلام بإحدى كليتيه للفنان الكوميدي “سعد خليفة” الذي يرقد حالياً في مستشفى الكرامة ببغداد ويعاني وضعاً صحياً صعباً منذ أسابيع، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الشاب ويُدعى “عباس كريم الطائي” من محافظة ميسان منطقة حي المعلمين الجديد بالعمارة تبرع بكليته للفنان الذي ينحدر من مدينة ديالي، وكتب رسالة مؤثرة على صفحته في فيسبوك قال فيها “أتكلم بكامل الوعي والقدرة التامة بعدما قمت بمشاهدة العراقي يحتضر ولا يجد أي شخص يقوم بالتبرع بالكلية”، وأعلن كريم عن استعداده للتبرع بالكلية “قربة لله ومن باب الإنسانية والمساعدة في إنقاذ حياة شخص” –كما قال-

ولقيت الرسالة تفاعلاً من مرتادي “فيسبوك” ورأوا أنها تعبر عن حس إنساني كبير وشعور، بمعاناة الآخرين وعلق الصحفي “سعد الصعيدي”: “هذا هو الشعب العراقي، كما هو، لكن قادة المزابل الطائفية-حسب وصفه- لا علاقة لهم إلا بما تأتيهم من أوامر ايرانية باسم ولاية الفقيه، فواحد يعلن بدره الشيعي، وهو يعني المزاودة على آخرين في إحكام قبضتهم على الشارع العراقي في مرحلة مابعد الموصل، والتي سيكون فيها الشعب العراقي وقوداً رخيصاً أيضاً لمطامح إيران”

فيما هاجم البعض “سعد البزاز” مالك قناة “الشرقية” التي عمل فيها الفنان خليفة متهمين إياه بقبض ثمن دجله من بلدان الخليج وتخلى عن علاج الفنان الذي طالما زيّن برامج قناته الشرقية لسنوات عديدة.

والفنان سعد خليفة الذي اشتُهر بأداء أدوار كوميدية جميلة حققت له شهرة كبيرة في العراق وشكّل مع النجم زهير محمد رشيد ثنائي كوميدي رائع, عمل عدة سنوات في برنامج كاريكاتير الذي عرض على قناة الشرقية وهو برنامج كوميدي يُبث ظهيرة كل جمعة منذ عام 2004 بطولة وليد حسن جعاز وسعد خليفة وزهير محمد رشيد وبشرى إسماعيل وماجد ياسين وعلي جابر وإخراج الدكتور “خضير علي حنون” وحقق هذا البرنامج نجاحا باهراً في فترة قياسية، ومن أعمال خليفة الأخرى عيد وشجن 014 _ مسلسل كوميدي -اخراج رأفت البدر، عائلة سوي جات_ 2014 _ مسلسل كوميدي _ اخراج علي أبو خمره- أكبر كذاب –بجزئيه الأول والثاني ٢٠١٣ وهو مسلسل كوميدي من إخراج علي أبو خمرة و مهند أبو خمرة-مسلسل (الطاسة والحمام) مسلسل (في أي بي) – انتجتهما قناة الشرقية، المسلسل التاريخي العراقي (سارة خاتون) مع المخرج صلاح كرم والفنانين كريم عواد.