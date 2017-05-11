اجتمعت أشهر شخصيتين آسيويتين في مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو كليب واحد أطلقه النجم الكوري، ساي، أمس الأربعاء، إذ ظهر في الأغنية الجديدة I LUV IT كل من الكوري ساي ونجم الفكاهة الياباني، وصاحب أقصر أغنية في العالم، بيكو تارو.

ونشر الكوري ساي كليبين جديدين عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، أحدهما حمل عنوان New Face، والثاني هو أغنية I LUV IT. وحقق كلاهما حوالي 6 ملايين مشاهدة حتى كتابة هذه السطور. وكلا الأغنيتين جاءت باللغة الكورية كعادة ساي، والذي لم يمنعه حاجز اللغة من الوصول إلى جمهور عالمي خارج الحدود الكورية.

وساي هو نجم الأغنية الكورية الشهيرة GANGNAM STYLE التي حققت أول مليار مشاهدة في العالم، وها هي تتجه الآن إلى مليارها الثالث، متقدمة على كل أغاني العالم الأخرى، بينما تقترب قناته الرسمية على “يوتيوب” من مليونها العاشر، فيما يخص عدد المشتركين.

أما بيكو تارو، فهو نجم الفكاهة الياباني الذي أطلق أقصر أغنية في العالم لا تتضمن سوى ثلاث كلمات هي “قلم” و”أناناس” و”تفاحة”، وهي الأغنية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العالمية وأعيد إنتاجها بصيغ مختلفة، في وقت أعاد مشاهير العالم نشرها والتعليق عليها.