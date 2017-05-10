قام أحد الأشخاص المجهولين بالاعتداء على رئيس إحدى شركات الطيران الأسترالية خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء 9 مايو/أيار 2017.

وبحسب “سي إن إن” تلقى الرئيس التنفيذي لشركة طيران “كانتاس” الأسترالية آلان جويس كعكة على وجهه عندما قام رجل بالسير خلفه وتوجيه ضربة “فوضوية” له.

رد فعل رئيس الشركة كان مستغرباً إذ اعتبر ما حدث معه أمراً عاديا وقال إنه لم يتفاجأ كثيرا، فقد حدثت له العديد من المواقف خلال عمله رئيسا تنفيذيا لشركة الطيران لمدة 9 سنوات.

وبعد تنظيف وجهه ابتسم وأكمل خطابه ثم قال ساخرا “ليتني تمكنت من تذوقها لأن معظمها وقع على نظارتي”.