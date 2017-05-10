تداول ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لعقد قران الرئيس السوداني عمر حسن البشير للمرة الثالثة.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الرئيس السوداني “عمر البشير” بجوار ولي العروس والمأذون، وسط حضور كبار رجال الدولة السودانية.

ووفقا للفيديو فقد اعلن المأذون عن تزويج الرئيس السوداني بالبنت “البكر”، إسراء طارق محمد على سنة الله ورسوله.

يشار إلى أن زوجته الأولى هي ابنتة عمه “فاطمة خالد البشير”، حيث تزوجها في بداية سبعينيات القر ن الماضي، في حين تزوج للمرة الثانية في آذار/مارس 2002 من أرملة اللواء ابراهيم شمس الدين وزير الدولة السابق بوزارة الدفاع واصغر اعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ 1989 الذي قتل في حادث طائرة في نيسان/ ابريل 2001.