تداول ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لعقد قران عمر حسن البشير للمرة الثالثة.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الرئيس السوداني “” بجوار ولي العروس والمأذون، وسط حضور كبار رجال الدولة السودانية.

 

ووفقا للفيديو فقد اعلن عن تزويج الرئيس السوداني بالبنت “البكر”، إسراء طارق محمد على سنة ورسوله.

 

يشار إلى أن زوجته الأولى هي ابنتة عمه “فاطمة خالد البشير”، حيث تزوجها في بداية سبعينيات القر ن الماضي، في حين تزوج للمرة الثانية  في آذار/مارس 2002 من أرملة اللواء ابراهيم شمس الدين السابق بوزارة الدفاع واصغر اعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ 1989 الذي قتل في في نيسان/ ابريل 2001.