اخراج فتاة من حفرة بعد دفنها فيها

أقدمَ 3 أشخاص من بينهم رجل أعمال على اختطاف فتاة تبلغ من العمر (19عاماً)، ثم دفنوها في حفرة عمقها 3 أمتار.



وأظهر مقطع فيديو صادم، لحظة إنقاذ الفتاة “خوشبو خاتون”، وانتشالها من “قبرها” في قرية جوفيندبور في بيهار، شرقي الهند.



وجرى اكتشاف حفرة “خاتون” بعدما شعر والداها محمد عزيم أنصاري (43 عاما) وسانغانا خاتون (40 عاما) بالقلق بسبب تأخر عودتها إلى المنزل، فأبلغا السلطات وشرعا في البحث عنها في القرية.



وبعد عملية البحث، اكتشف سكان القرية أن المراهقة تم دفنها قبل ساعتين، وبعد انتشالها قالت كوشبو “ألقوني في الحفرة.. حاولوا دفني حية”.



وتقوم الشرطة حاليا بالبحث عن المشتبه فيهم، وهم أميت شاه، رجل أعمال محلي، بالإضافة إلى رجلين آخرين.



وقالت “ديلي ميل” إن رجل الأعمال أقدم على هذه الخطوة ليهدد أب الفتاة، الذي لم يسمح له باستغلال أرضه، مضيفة نقلا عن السلطات الأمنية “إنه نزاع حول الممتلكات”.

