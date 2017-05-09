قال الناشط السياسي التونسي، الصافي سعيد، إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سينهي في خطابه المرتقب غدا الأربعاء المسار الديمقراطي في البلاد.

وأضاف الصافي سعيد في حوار مع برنامج ” استديو شمس” الذي يبث عبر امواج اذاعة ” شمس اف ام” التونسية أنه لو لم يستقل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار الذي أعلن استقالة مفاجأة اليوم، كان سيطلب منه الاستقالة .

واكد الصافي سعيد أن رئيس الدولة سيعلن غدا العمل بالفصل 80 من الدستور مؤكدا بأن الحكم بهذا الفصل هو إعلان حالة استثنائية تقريبا يجمد فيها كل شيء لمدة 30 يوما.

يشار إلى أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سيلقي غدا الأربعاء، على الساعة 11 صباحا بقصر المؤتمرات بالعاصمة، “خطابا يتناول فيه الوضع العام بالبلاد”.

وسيحضر الخطاب بالخصوص، “رئيس الحكومة وأعضاؤها وممثلو الأحزاب السياسية ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب وممثلو المنظمات الوطنية والمنشآت العمومية وعدد من الشخصيات الوطنية”.