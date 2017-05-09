نشر الإعلامي المغربي والمذيع بقناة “الجزيرة”، عبد الصمد ناصر مقطع فيديو مثير لعجوز مغربية وهي تحفظ القرآن الكريم، مستخدمة طريقة تقليدية قديمة لتساعدها على الحفظ.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فإن العجوز تستخدم عودا أو قطعة خشبية لتساعدها في الحفظ، من خلال حكها في الأرض كلما أعدت الآية المراد حفظها.

شاهدوا هذه المرأة المسنة وحرقتها وإرادتها وطريقتها لحفظ القرآن الكريم.

طريقة سائدة في كثير من المدارس العتيقة في #المغرب لتثبيت الحفظ. pic.twitter.com/emDSoyMyRr — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) May 8, 2017

ووفقا لرواد مواقع التواصل، فإن المسنة تستخدم طريقة تدعى”الحناشة”، وهي طريقة تقليدية لحفظ القرآن تستخدم الطاقة الجسمية والذهنية معا ليبقى راسخا في الذاكرة مهما تقدم العمر، موضحين بان هذه الطريقة تستخدم في الكتاتيب في جنوب المغرب.