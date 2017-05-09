نشر الإعلامي المغربي والمذيع بقناة “”، عبد الصمد ناصر مقطع فيديو مثير لعجوز مغربية وهي تحفظ ، مستخدمة طريقة تقليدية قديمة لتساعدها على الحفظ.

 

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فإن العجوز تستخدم عودا أو قطعة خشبية لتساعدها في الحفظ، من خلال حكها في الأرض كلما أعدت المراد حفظها.

 

ووفقا لرواد مواقع التواصل، فإن المسنة تستخدم طريقة تدعى””، وهي طريقة تقليدية لحفظ القرآن تستخدم الطاقة الجسمية والذهنية معا ليبقى راسخا في الذاكرة مهما تقدم العمر، موضحين بان هذه الطريقة تستخدم في الكتاتيب في جنوب .

 