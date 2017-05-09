تداول ناشطون فلسطينيون تسجيلا مصورا لعملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل مواطن فلسطيني في قرية النبي صالح شمالي مدنية رام الله بالضفة الغربية المحتلة مساء الاثنين.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته شبكة قدس الإخبارية، قيام الطفلة عهد التميمي التي تنشط في مظاهرات أسبوعية ضد جدار الفصل العنصري في قريتها، وهي تتصدى لجنود الاحتلال وتصرخ في وجوههم وتصفهم بالكلاب وتطلب منهم عدم تصوريها والخروج من منزلها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية مساء الاثنين، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الإسرائيليين أسفرت عن إصابة فتى بجروح بعد أن أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد عشرات الشبان.