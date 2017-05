#شاهد.. فيديو يكشف اعتداء مواطنة على أمنيين امام السفارة الأمريكية بالبحيرةاتهمت مواطنة تدعى سامية السعدي عدد من أعوان الامن بمفترق البحيرة 2 على مستوى سفارة أمريكا بتونس بتعنيفها وشتمها وتمزيق ثيابها ثم تصويرها.وقالت المواطنة أنها تعرضت إلى الضرب والشتم من طرف رجال الأمن بمفترق البحيرة 2 على مستوى سفارة أمريكا بتونس.وإتهمت الأعوان بضربها وشتمها حتى مزقوا فستانها لتفقد الوعي مشيرة بانهم حاولوا التحرش بها وتصويرها.لكن مقطع فيديو مسرّب اليوم الإثنين 8 ماي أظهر أن المواطنة هي من قامت بالإعتداء اللفظي والمادي على أعوان الأمن… ودخولها في حالة هيستيرية وتلفظها بعبارات نابية وبذيئة وسب الجلالة حتى تم إقتيادها إلى مركز الأمن.

