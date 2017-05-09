نشرت مجلة ” Sunday Times” البريطانيّة قائمة أثرياء العالم، والتي فجّرت مفاجأة كبيرةً، حيث سرقت عائلة “والتون” المؤسسة لمتاجر التجزئة الأميركية “وول مارت”، لقب “أثرى رجل في العالم” من مؤسس شركة مايكروسوفت “بيل غيتس”.

وبلغت ثروة عائلة “والتون” حوالي 130.59 مليار دولار.

2.رجلا الأعمال، تشارلز وديفيد كوك اللّذان يمتلكان سويًا شركة صناعات كوك. ويقدر ثمن ثروتهما بنحو 102.4 مليار دولار.



3- مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس مع ثروة تقدر بحوالى 91.9 مليار دولار.



4- أمانسيو أورتيغا صاحب سلسلة متاجر زارا مع ثروة تقدر بحوالى 82.42 مليار دولار.



5- مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس مع ثروة تقدر بحوالى 80.22 مليار دولار.



6- وارن بافيت وهو رجل أعمال وأشهر مستثمر أميركي في بورصة نيويورك ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي. وتقدر ثروته بنحو 79.96 مليار دولار.



7- جون وجاكلين مارس وهما وريثا الجيل الثالث لمجموعة مارس المتحدة للمواد الغذائية في الولايات المتحدة مع ثروة تقدر بحوالى 63.6 مليار دولار.



8- مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ مع ثروة تقدر بنحو 61.92 مليار دولار.



9- رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم مع ثروة تقدر بنحو 59.71 مليار دولار.



10- مؤسس شركة اوراكل للمعلوماتية لاري ايليسون مع ثروة تقدر بنحو 52.7 مليار دولار.