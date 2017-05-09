كشف المغرد السعودي “الشهير” مجتهد وثيقة أظهرت ان تكلفة التجهيزات السعودية لاستقبال “دونالد ترامب” خلال زيارته المرتقبة للمملكة تبلغ 250 مليون ريال.

ونشر “مجتهد” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” برقية كُتب عليها “سري للغاية” تم إرسالها من الديوان الملكي السعودي إلى عدة جهات حكومية بينها وزارة المالية كشفت أن تكلفة الزيارة تبلغ نحو 250 مليون ريال سعودي.

وأشارت الوثيقة إلى أن مراسم الاستقبال الملكية والتجهيزات الخاصة بالقمة الأمريكية الإسلامية المقرر انعقادها خلال زيارة “ترامب” ستتكلف نحو 112 مليون ريال سعودي، وتتكلف مراسم الترحيب بالرياض نحو 20 مليون ريال بالإضافة إلى 99 مليون ريال للفعاليات الخاصة بالزيارة ومصروفات أخرى تبلغ قيمتها 25 مليون ريال.

وكان “ترامب” استقبل في 14 مارس الماضي ولي ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في أول لقاء يجمعه بمسؤول خليجي رفيع المستوى بالبيت الأبيض، فيما تداولت وسائل إعلام سعودية أن زيارته للمملكة في 23 من الشهر الجاري.