كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أن الفنانة المصريّة سمية الخشاب تزوجت بالفنان أحمد سعد، وهي ما زالت في شهور العدة بعد انفصالها عن زوجها اللبنانيّ منذ أشهر.

وقال “باسل” فى تدوينة له على “انستغرام”، إن زواجها السابق كان من الفنان اللبناني بدر الشاعري، مضيفاً أنه سبق وأعلن عن زواج سمية من فنان لبناني إلا أنها سارعت وكذبته في العديد من وسائل الإعلام، وأنه عاد من خلال هذه التدوينة لينشر صورة واسم الفنان الذي تزوجته سابقًا.

وجاءت تدوينة “باسل” مصحوبة بصورة الفنان بدر الشاعري والفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد والفنانة ريم البارودي.