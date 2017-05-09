أكد الباحث والحقوقي الجزائري ، على أن الأهمية الإستراتيجية للمملكة العربية ودورها المحوري في المنطقة هو ما جعل الرئيس الأمريكي يختارها كوجهة أولى في في زيارته الاخيرة.

 

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ترامب يختار السعودية كمحطة أولى بجولته الخارجية الأولى كرئيس لأمريكا يؤكد أهميتها الاستراتيجية بالمنطقة ودورها المحوري في مواجهة إرهاب ”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تراهن # على العلاقات بين والرياض حيث حققت مع #أوباما عدة مكاسب على حساب دول عربية ومع #ترامب صارت تسابق الزمان كي لا تخسر الكثير”.

 

وأوضح أن : ” امريكا خدمت ايران ومازالت الخدمات قائمة مادامت لم تتخذ اجراءات دولية ضد نظام وميليشيات شيعية تعيث إرهابا بحق في عدة دول عربية”.

 

وتابع: ” حسب الأقوال #ترامب يعادي تمدد #ايران بالمنطقة أما الأفعال فمازال لم يظهر ما يوحي بذلك ونأمل أن تكون قمته في #السعودية بداية تأكيد القول بفعل”.