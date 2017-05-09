أكد الباحث والحقوقي الجزائري أنور مالك، على أن الأهمية الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في المنطقة هو ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختارها كوجهة أولى في في زيارته الاخيرة.

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ترامب يختار السعودية كمحطة أولى بجولته الخارجية الأولى كرئيس لأمريكا يؤكد أهميتها الاستراتيجية بالمنطقة ودورها المحوري في مواجهة إرهاب إيران”.

ترامب يختار السعودية كمحطة أولى بجولته الخارجية الأولى كرئيس لأمريكا يؤكد أهميتها الاستراتيجية بالمنطقة ودورها المحوري في مواجهة إرهاب إيران — أنور مالك (@anwarmalek) May 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تراهن #ايران على العلاقات بين واشنطن والرياض حيث حققت مع #أوباما عدة مكاسب على حساب دول عربية ومع #ترامب صارت تسابق الزمان كي لا تخسر الكثير”.

تراهن #ايران على العلاقات بين واشنطن والرياض حيث حققت مع #أوباما عدة مكاسب على حساب دول عربية ومع #ترامب صارت تسابق الزمان كي لا تخسر الكثير — أنور مالك (@anwarmalek) May 9, 2017

وأوضح أن : ” امريكا خدمت ايران ومازالت الخدمات قائمة مادامت لم تتخذ اجراءات دولية ضد نظام بشار وميليشيات شيعية تعيث إرهابا بحق اهل السنة في عدة دول عربية”.

امريكا خدمت ايران ومازالت الخدمات قائمة مادامت لم تتخذ اجراءات دولية ضد نظام بشار وميليشيات شيعية تعيث إرهابا بحق اهل السنة في عدة دول عربية — أنور مالك (@anwarmalek) May 9, 2017

وتابع: ” حسب الأقوال #ترامب يعادي تمدد #ايران بالمنطقة أما الأفعال فمازال لم يظهر ما يوحي بذلك ونأمل أن تكون قمته في #السعودية بداية تأكيد القول بفعل”.