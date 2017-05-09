ضبطت المباحثُ المصريّة، “عاطلاً”، هدّد الفنانة نادية الجندي بالقتل عبر رسائل نصية، بعد أن اتهمت خادمَتَهَا – زوجة المتهم- بسرقة مصوغاتها وصدر حكم بسجنها عامًا.

وأكدت “الجندي” في بلاغٍ تقدّمت به أنّ خادمتها التي سرقت مجوهراتها رأتها العام الماضي تحمل طفلة صغيرة، وتعاني من ظروف مادية صعبة لحبس زوجها في قضية مخدرات، ووفرت لها عملا في منزلها، ولكن اكتشفت أن تلك الخادمة تسرق مجوهراتها وأموالها وملابسها وبعد البلاغ عنها وسجنها أرسل زوجها رسائل تهديدات لها ومطالبها بالتنازل عن القضية .

وتتبعت مباحث الجيزة الهاتف المحمول المرسل منه رسائل التهديدات وتبين وجوده في مدينة الغردقة، وجرى ضبط المتهم الذي اعترف بتهديده للفنانة “الجندي”؛ “لأنها السبب في حبس زوجته لمدة عام “.

وبالبحث بهاتفه المحمول عثر على رسائل التهديد المرسلة إلى الفنانة نادية الجندي ومن بينها رسالة “أنا هقتلك، اقرأي الفاتحة على نفسك، وأنتِ خلاص انتهيتي”.

وتم ترحيل المتهم الذي تبين اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات إلى مديرية أمن الجيزة للتحقيق معه.