نشر موقع “نيوز وان” الإسرائيلي تقريرا عن الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في “22” من مايو الجاري, والتي من المتوقع ان تستمر “25” ساعة”, لافتاً إلى أنه بعدها سيتوجه ترامب وحاشيته نحو الفاتيكان، لكن الأهم أنه قبل ذلك سينفذ زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، معتبرا أن زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية تحمل رمزية دينية لا سيما وأنه يوجد بها أقدس المدن الإسلامية، كما أنه يؤمن بضرورة التعاون مع السعودية بشأن القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أنه على الرغم من هجمات ترامب على المملكة العربية السعودية وانتقاده لخطابها وأنه ينظر إليه على نطاق واسع كمعادي للمسلمين، دعت المملكة السعودية الرئيس الأمريكي إلى زيارة تاريخية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تعقيبا على زيارة ترامب إنها رسالة قوية تدل على أن الولايات المتحدة ليست معادية للمسلمين.

وفي وقت سابق من هذا العام، لم تعقب منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، على قرار حظر السفر الذي أصدره ترامب تجاه عدد من الدول الإسلامية، ورغم أن الحكومة السعودية لم تعقب على قرار حظر السفر، لكن قال أحد الأمراء في الأسرة الحاكمة إن زيارة رئيس الولايات المتحدة إلى الرياض تؤكد أن الحظر المفروض لا يستهدف المسلمين والمملكة العربية السعودية.

وقال ترامب الأسبوع الماضي لرويترز إن علاقة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة غير عادلة، لأن الولايات المتحدة تخسر الكثير من المال لأجل الدفاع عنها، وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها ترامب المملكة العربية السعودية بالتسبب في مشاكل لواشنطن في مجال الدفاع.

ووفقا لميريام الصفر، المحللة الأمنية فإن المملكة العربية السعودية يمكنها التوجه بعيدا حال انتقاد خطابها، كما أن أحد الأسباب التي تجعل ترامب يتجه نحو المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقة الوثيقة معها هو الموقف المشترك بشأن إيران.

وترى الرياض أن إدارة ترامب تهتم بمصالح السعوديين أكثر من إدارة أوباما الذي وقع اتفاقا نوويا مع إيران وألغى معظم العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد، فضلا عن أن ترامب خلال الحملة الانتخابية قال إن الأولوية الأولى له هي تمزيق الاتفاق النووي مع إيران، وقال الشهر الماضي إن إيران لا تحترم الاتفاق.

ووفقا للصفر كانت المملكة العربية السعودية تنظر لأوباما باعتباره رئيسا لا يمكن الاعتماد عليه نتيجة سياسة الحد من تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وقلة الرغبة في الوقوف بوجه إيران.

ومن ناحية أخرى، بدا ترامب مهتما بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن الوقوف بجانبها في صراعاتها ضد إيران.

وعلى عكس أوباما إدارة ترامب أقل اهتماما بربط صفقات الأسلحة الموقعة مع دول الخليج بانتهاكات حقوق الإنسان. وفي مارس الماضي لجنة الدفاع بالكونغرس الأمريكي أكدت أنها ستستمر في بيع الطائرات المقاتلة لمملكة البحرين بتكلفة 5 مليارات دولار بعد تأخر الصفقة خلال عهد أوباما بسبب حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأكد نيوز وان أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى الرئيس ترامب وإدارته وأن بيع الطائرات إلى البحرين يأتي بهدف إمكانية المساعدة في تنفيذ هجوم على سوريا وإمكانية تقديم مزيد من الدعم للحرب الأمريكية في اليمن.