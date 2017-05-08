أقدمَ أبٌ صينيّ في مقاطعة “جيانغ” بمقاطعة “سيتشوان” بجنوب غرب الصين، على تعليق طفلته التي تبلغ من العمر (8 سنوات)، من عنقها بعد ضربها ضرباً مبرحاً؛ لقيامها بتمزيق أوراق طلاق والديها.

وتعمّد الأبُ تصوير شريط فيديو قصير يُظهر طفلته وهي تتدلى من أعلى، ثم ارسل الفيديو الى زوجته السابقة، التي توجهت على الفور الى الشرطة التي شاهدت الفيديو، ثم انتقل عناصرها الى المنزل وأنقذوا الطفلة وجرى تحويلها للمستشفى.



ويقال إن الطفلة التي لم يُذكر اسمها، كانت غير سعيدة بطلاق والديها.

وقد أجري للطفلة الفحوصات اللازمة في المستشفى، وتتلقى حاليا المتابعة النفسية لمساعدتها على التعافي من الصدمة.

وقالت الشرطة انه لحسن الحظ فإن إصابات الطفلة البدنية لم تكن خطيرة.

ومن المتوقع أن تُمنح الأمُ حضانةَ الطفلة، في حين تستمر التحقيقات مع والدها، ويرجّح أن توجه له تهمة إساءة معاملة الأطفال والسجن لأكثر من عام.