فاز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية على منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وفي ثلاثة أعوام، تمكن الرئيس الجديد المنتخب من الانتقال من مستشار للرئيس السابق فرانسوا هولاند ليصبح أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسيّة.

إليكم بعض الحقائق المثيرة عنه:

1- عمره: يبلغ إيمانويل ماكرون من العمر 39 عامًا، ما يجعله أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسيّة. ولديه خلفية في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

– “لا من اليمين ولا من اليسار”: يمثل ماكرون الذي يقدم نفسه بأنه “لا من اليمين ولا من اليسار”، نموذج الطبقة الفرنسية المثقفة.

3- الحركة الاشتراكية الفرنسيّة: كان إيمانويل ماكرون عضوًا في الحزب الاشتراكي الفرنسي من عام 2006 حتى عام 2009. لكن من عام 2009 حتى عام 2016 انفصل عن الحزب الاشتراكي ليصبح مستقلًا.

4- شكّل حزبه الخاص: عندما أعلن ماكرون رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة، شكّل حزبًا سياسيًا خاصًا به أطلق عليه اسم “الى الامام”!

5- علاقته ببراك أوباما: ماكرون من داعمي براك أوباما وهيلاري كلينتون. وقد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أوباما مؤخرًا.

6- موقفه من الاتحاد الأوروبي: على عكس منافسته لوبان التي وعدت بإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي في حال فوزها بالانتخابات الرئاسيّة تمامًا كما فعلت بريطانيا، ماكرون مويّد للاتحاد الأوروبي وسياسته.

7- سياسته في ما يتعلّق بموضوع المهاجرين: شدّد ماكرون على أنّه سيعزز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وسيضغط من أجل توفير موارد إضافية على الحدود الأوروبيّة.

ويذكر أنّ ماكرون متأهل من بريجيت ترونيو التي كانت معلّمته في المدرسة والتي تكبره بـ24 عامًا.