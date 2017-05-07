اعتقلت السلطات في كوريا الشمالية مواطنا أمريكيا للاشتباه في ضلوعه في “أعمال معادية” للدولة.

وبذلك يصل عدد الأمريكيين المعتقلين لدى بيونغيانغ إلى أربعة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن السلطات اعتقلت كيم هاك سونغ، الذي يعمل في جامعة بيونغيانغ للعلوم والتكنولوجيا، في السادس من مايو/ أيار الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن سوف تعمل مع السفارة السويدية التي ترعى المصالح الأمريكية في بيونغيانغ لبحث القضية.

وهناك ثلاثة مواطنين أمريكيين رهن الاحتجاز في كوريا الشمالية، من بينهم كيم سانغ داك الذي عمل بالتدريس في نفس الجامعة.

واتهمت الولايات المتحدة بيونغيانغ في وقت سابق بأنها تحتجز مواطنين أمريكيين لاستخدامهم كأوراق ضغط على واشنطن.

وأضافت وكالة الأنباء أن “الجهات المعنية” تجري “تحقيقا تفصيليا” في التهم المنسوبة لكيم هاك سونغ، لكنها لم تضف أي تفاصيل أخرى.

وكان كيم هاك سونغ وصف نفسه سابقا بأنه مُبشر مسيحي ينوي إنشاء مزرعة تجريبية في جامعة بيونغيانغ للعلوم والتكنولوجيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن تعليق لهاك سونغ على الانترنت.

حُكم على الأمريكي من أصول كورية شمالية كيم دونغ شول، 62 سنة، بالسجن بتهمة التجسس العام الماضي.

ويلتحق بجامعة بيونغيانغ للعلوم والتكنولوجيا أبناء النخب في كوريا الشمالية، كما أنها تتلقى تمويلها من مؤسسات خيرية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أن أسسها أحد رواد الأعمال الأمريكيين المسيحيين الكوريين عام 2010.

وهناك عدد كبير من المحاضرين الأكاديميين الأجانب يعملون في هذه الجامعة.

أمريكيون في سجون كوريا الشمالية

يأتي اعتقال المواطن الأمريكي هاك سونغ تزامنا مع تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وبيونغيانغ.

وهددت كوريا الشمالية بإجراء اختبار نووي في الوقت الذي أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات حربية عملاقة إلى المنطقة، متعهدة بمنع بيونغيانغ من تطوير سلاح نووي.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الجمعة الماضية بالتآمر لقتل زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

ولم يصدر أي تعليق من قبل واشنطن أو سيول على تلك الاتهامات، لكن خبراء شككوا في صحة تلك المزاعم.

وألقت السطات في كوريا الشمالية القبض على كيم سانغ داك، 55 سنة،المحاضر بجامعة بيونغيانغ للعلوم والتكنولوجيا، في أبريل/ نيسان الماضي بتهمة محاولة “قلب نظام الحكم”، وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه مارس مهام إنسانية غير مصرح بها من قبل السلطات.

وقضت محكمة في كوريا الشمالية بالسجن عشر سنوات على المواطن الأمريكي من أصول كورية شمالية كيم دونغ شول، 62 سنة، بتهمة التجسس العام الماضي.

وألقت السلطات أيضا القبض على المواطن الأمريكي من أصل كوري شمالي الطالب بجامعة بيونغيانغ للعلوم والتكنولوجيا أوتو رامبير، 22 سنة، ليواجه حكما بالسجن 15 سنة بعد إدانته بسرقة لافتة إعلانية من أحد الفنادق.