شنَّ رئيس حزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري هجوما شديدا على النظام الحاكم في الجزائر، ناعتا إياه بالنظام الغاصب للسلطة، لافتا إلى أن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الخميس الماضي وفاز بها الائتلاف الحاكم وهمية.

وقال “المطيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ حول الانتخابات: ” الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترفض الانتخابات الوهمية لإضفاء الشرعية على النظام الغاصب للسلطة في #الجزائر”.

الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترفض الانتخابات الوهمية لإضفاء الشرعية على النظام الغاصب للسلطة في #الجزائر#معركة_الوعي pic.twitter.com/lmXRqnTdfh — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) May 7, 2017

وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد هاجمت نتائج الانتخابات معتبرة إياها بالمهزلة، ومؤكدة على ان النظام الحاكم يصر على تهميش الشعب الجزائري، مطالبة بضرورة إجراء انتخابات رئاسية عاجلة.