شنَّ رئيس حزب الأمة الكويتي، الدكتور هجوما شديدا على الحاكم في ، ناعتا إياه بالنظام الغاصب للسلطة، لافتا إلى أن التي أجريت يوم الخميس الماضي وفاز بها الائتلاف الحاكم وهمية.

 

وقال “المطيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها بيان حول الانتخابات: ” ترفض الانتخابات الوهمية لإضفاء الشرعية على النظام الغاصب للسلطة في #الجزائر”.

وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد هاجمت نتائج الانتخابات معتبرة إياها بالمهزلة، ومؤكدة على ان النظام الحاكم يصر على تهميش ، مطالبة بضرورة إجراء انتخابات رئاسية عاجلة.

 