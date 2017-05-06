قضت محكمة مغربيّة، بسجن شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في عقده الثالث، 6 أشهر؛ على خلفية اتهامه بالمشاركة في “محاولة اعتراض سيارة الملك محمد السادس”، الذي كان يقوم بجولة في بعض أحياء مدينة مراكش، مساء يوم الجمعة 23 ديسمبر الماضي.

وقال موقع “اليوم24” المغربي، استنادا إلى مصدر مطلع على الملف، أنّه سبق للمصالح الأمنية بالمدينة أن أوقفت المتهم، بعدما أظهرته كاميرا مثبتة بأحد الشوارع وهو يقل شخصا آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، أدين قبل ذلك بالعقوبة نفسها، على متن سيارته، قبل أن يتوقف به في شارع كان سيمر منه الملك، ليلوذ بالفرار مباشرة بعد توقيف شريكه، الساكن بالحي نفسه، والذي عثر الأمن بحوزته على العديد من بطاقات التعريف الوطنية لأشخاص، كان يعتزم تسليمها للملك من أجل حصولهم على بعض الامتيازات.

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، قضت بحبس الشاب العشريني الذي اعترض موكب الملك محمد السادس خلال مراسم استقبال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في شهر آذار الماضي، 3 سنوات نافذة، بتهمة اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الغير للخطر، وبفعل تصرف متهور يعاقب عليه القانون المغربي.

يذكر أن وزارة الداخلية المغربيّة أصدرت، أكثر من مرة، بلاغات تحذر فيها من خطورة عرقلة سير الموكب الملكي، واعتراض مساره في الطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات.

وأكدت الوزارة ذاتها أن “مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها، وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون”.