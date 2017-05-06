قال موقع ” أميريكان سيكيوريتي بروجكت” الأمريكي، إن «البيت الأبيض يتعامل مع قطر كشريك قادر على مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الإيفاء بوعوده، في تعزيز الوضع الاقتصادي، لتحقيق مقولته (سنجعل من جديد أمريكا عظيمة)».

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إدارة «ترامب» أرسلت «إشارات دافئة» إلى قطر، خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس» الشهر الماضي للدوحة، في إطار جولة إقليمية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر.

وكان «ماتيس» قال لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» إن «العلاقات بشكل عام تتحسن أو تضعف. وأنا ملتزم بجعلها أفضل من جانبنا».

وأعرب «ماتيس» عن تقديره لمساهمة الدوحة في جهود مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وفي المقال الذي نقله أيضا موقع «هفبوست» البريطاني، أشار كاتب المقال «جورجيو كافيرو» إلى أن قيمة صندوق الثروة السيادية القطري، وهيئة الاستثمار القطرية، تبلغ نحو 335 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا في الاقتصاد العالمي.

ومن المرجح أن يكون تأمين المزيد من الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة أولوية للإدارة الأمريكية.

وتتجنب إدارة «ترامب» التطرق لقضية الإخوان المسلمين الحساسة، وبدلا من ذلك، يعلن البيت الأبيض أولا أن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر يعد أولوية مبكرة للسياسة الخارجية لهذه الإدارة.

وجاء الوزير «ماتيس» إلى قطر بهدف نقل دعم الإدارة لتحسين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكل من واشنطن والدوحة.