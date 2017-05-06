تعرّض المحامي وعضو مجلس النواب السابق، عصام سلطان، الذي يحاكم بتهمة إهانة القضاء، لإغماءة داخل القفص، داخل المحكمة، والتف حوله باقي المتهمين، وتدخل رجال أمن وأطباء لإسعافه.

الاسد #عصام_سلطان فقد الوعي في المحكمة على إثر منع سجن #العقرب الأكل والشرب و التريض عنهم و الشمس، وتم نقله لمستشفى أكاديمية الشرطة

سنحاكمكم — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 6, 2017

فيما قال الرئيس الأسبق محمد مرسي، المتهم في نفس القضية، للمحكمة، إنه يود أن يُثبت أنه لم يلتقِ هيئة دفاعه منذ 4 سنوات، وإنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية، مشدداً على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل إبداء المرافعة بجلسة اليوم، وأن هناك أشياءً يود مناقشتها مع محاميه تمسّ حياته.

#عاجل | #عصام_سلطان يتعرض لحالة إغماء في القفص أثناء محاكمته اليوم مع الرئيس المعزول في #قضية_إهانة_القضاء . #مصر — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 6, 2017

وبدأت، السبت 6 مايو/أيار، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إجراءات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهماً آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة القضاء”، والمتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية.