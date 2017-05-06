تعرّض المحامي وعضو مجلس النواب السابق، ، الذي يحاكم بتهمة إهانة القضاء، لإغماءة داخل القفص، داخل المحكمة، والتف حوله باقي المتهمين، وتدخل رجال أمن وأطباء لإسعافه.

فيما قال الرئيس الأسبق ، المتهم في نفس القضية، للمحكمة، إنه يود أن يُثبت أنه لم يلتقِ هيئة دفاعه منذ 4 سنوات، وإنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية، مشدداً على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل إبداء المرافعة بجلسة اليوم، وأن هناك أشياءً يود مناقشتها مع محاميه تمسّ حياته.

وبدأت، السبت 6 مايو/أيار، محكمة جنايات ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إجراءات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهماً آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة القضاء”، والمتهمين فيها بإهانة .