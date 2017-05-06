أكدت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، أن حياة الرئيس المعزول محمد مرسي في خطر، موضحة بأن هناك حاجة ماسة للجنة طبية دولية للكشف على صحته.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”من الممكن أن يضعوا في طعامه جرعات صغيرة من السموم التدريجية التي تحدث أثراً تدريجياً أو يمنعوا عنه بعض الأدوية بجرعات محسوبة او يستبدلوها بادوية منتهية الصلاحية بالاضافة إلى عشرات الطرق الأخرى”، مضيفة أنه: “في كل الانقلابات يتم التخلص من الرئيس المنتخب”.

وأضافت: “في تشيلي قتلوا الرئيس الينيدي وفي مصر اختطفوا الرئيس مرسي على أمل أن يتنازل الناس عن عودته ولما كان معسكر الشرعية ثابت في موقفه المصر على الرئيس مرسي, فمن المتوقع أن يحاول العسكر التعدي على حياة الرئيس بصورة لا تثير الانتباه وربما تستغرق وقتاً (مر بالفعل اربع سنوات)”، على حد قولها.

وتابعت قائلة: “على الجميع ان يتحرك الآن،فالأمر جد لا هزل فيه خصوصاً أن العسكر يخططون لمهزلة انتخابات 2018 العسكرية..حياة الرئيس هي مسؤوليتنا جميعاً”.

كما توجهت في تدوينة اخرى بمناشدة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل العاجل لدى الهيئات الدولية لتعيين لجنة إشراف طبي على صحة الرئيس محمد مرسي.