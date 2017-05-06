بعد فضيحة البرنامج الوثائقي “الحب والجنس”، تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، صورة لمقدمة الأخبار الرئيسية في القناة المغربية الثانية، سناء رحيمي وهي تقدم عناوين النشرة الرئيسية متضمنة خطأ فادحا على شاشتها تحت عنوان:”باريس تدخل مرحلة الصمة الاتنخابي..”.

واعتبر الناشطون أن الواقعة تمثل فضيحة كبرى سقطت فيها القناة الثانية سهوا بعد كتابة العنوان بشكل خاطئ يفتقد لروح المهنية الواجب نهجها من طرف قناة حكومية عامة يتابع أخبارها أغلبية المغاربة.

من جانبهم، شكك آخرون في الصورة وقالوا إن الصورة مجرد “فوتوشوب” و من المستحيل أن تقدم قناة “دوزيم” (القناة الثانية) بطاقمها الكبير و مستواها المعلومة للمغاربة بهذه الطريقة الخاطئة و الساخرة معلقين بالقول :”هاذشي ماشي معقول”..

وكانت القناة الثانية قد عاشت في شهر نيسان/أبريل الماضي على وقع ضجة اعتبرها المغاربة فضيحة أخلاقية مباشرة بعد عرض وثائقي الحب و الجنس، الذي لاقى ردود فعل غاضبة.