قالت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الأردن ليس طرفاً في الاتفاق، الذي وقع مؤخراً بين كل من روسيا وإيران وتركيا في أستانا حول إقامة مناطق آمنة “تخفيف التصعيد”.

وأكدت المصادر لموقع “رؤيا” الإخباري أن الأردن لم يكن طرفاً ولم يوقّع على أي بند أو ضمانات حول الاتفاق، لأنه ليس له أي وجود ميداني داخل سوريا مشيرة إلى أن الدول التي وقعت تملك وجوداً في سوريا ويمكنها توقيع مثل هذا الاتفاق.

وشدّد المصدر على أن الحضور الأردني في أستانا كان بصفة “مراقب”، مؤكداً في ذات الوقت أن الأردن معني بوقف إطلاق نار شامل في كل مناطق سوريا.

وقالت المصادر إن الأولوية بالنسبة للأردن بالدرجة الأولى هي أمن حدوده وحماية مواطنيه.