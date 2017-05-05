نشرت عارضة الأزياء “جيلين كوك” على حسابها على “إنستغرام” صورة عارية لها على قمة جبل “تاراناكي” في نيوزيلندا، بعد أن تسلقته مع صديقها.

وأثار تصرّف “كوك” غضب أفراد قبيلة “ماوري”، نظراً لاعتبارهم هذا الجبل مقدسا، قائلين إن مثل هذه التصرفات تجلب الكوارث لهم مثلما حدث في عام 2015 إذا وقع زلزال أدى إلى مصرع 16 شخصا، وذلك بعد أسبوع من نشر مجموعة من السياح صورا عارية لهم.

ورفض أفراد قبيلة “ماوري” الصورة التي اعتبروها إهانة لدينهم وثقافتهم.وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية

ودافعت “كوك” عن موقفها قائلة إنها أجرت بحثا قبل تسلق الجبل ولم تجد أن التقاط الصور يثير حفيظة الآخرين.

ويضم الجبل بركانا خاملا ويقولون إنه مقبرة أسلافهم.