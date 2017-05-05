تلقى اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي روما الإيطالي، تهديدات بالقتل من جانب مجهولين، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقي ميلان وروما مساء الأحد القادم، بملعب “سان سيرو”، بمدينة “ميلانو”، في قمة مباريات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.



وتم العثور على دمى مشنوقة تحمل أسماء محمد صلاح ورادجا ناينجولان ودانييلي دى روسي، بجانب لافتة تحمل عبارة، “نصيحة.. نم والأنوار مضاءة”، وذلك بجوار مبنى “الكولوسيوم” أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية.

وأُعلنت حالة تأهب قصوى في روما بعد التهديدات بالقتل التي تعرض لها الثلاثي الأكثر شعبية في النادي، وقد فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقاً في هذا التهديد.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 13 هدفاً في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم مع روما، الذي يلتقي مع ميلان في التاسعة إلا ربع مساء الأحد المقبل بملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة “الكالتشيو”.

