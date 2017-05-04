قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيشه ينسق مع روسيا، فيما يتعلق بأنشطته العسكرية في سوريا، وسعيه “لمنع نقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني”، مؤكداً أنه حذّر الروس من الصدام إذا رفضت التنسيق.

جاء حديث نتنياهو، في مقابلة مع قناة الأخبار الإسرائيلية الناطقة باللغة الروسية (حكومية)، نقلت تفاصيلها صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وأضاف نتنياهو أن “هذا التنسيق هدفه منع حدوث أي صدام بين الجيشين”.

وكشف أنه ناقش “مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في مارس الماضي، بموسكو، مسألة الحرب في سوريا”.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: “قلت لبوتين، نحن نعمل في سوريا، لمنع نقل أسلحة خطيرة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا، وأنني سأبقى أعطي تعليمات للجيش بالتحرك ضد هذه المحاولات”.

وتابع: “أخبرت بوتين أن هناك خيارين، الأول إما أن يكون هناك تنسيق بين الجيشين الروسي والإسرائيلي بحيث لا يصبح هناك أي اشتباك بينهما، وإما أن نتصادم”. وأضاف: “عبرت له أنني أفضّل ألا نتصادم”.

ولطالما قالت “إسرائيل” على لسان كبار مسؤوليها، وعلى رأسهم نتنياهو، إنها لا تريد لسوريا أن تتحول إلى قاعدة إيرانية بعد انتهاء الأحداث الداخلية.

وتستهدف “إسرائيل” من وقت لآخر مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري، وخاصة في محيط دمشق وفي القنيطرة جنوبي البلاد؛ حيث تشهد تلك المناطق تواجداً كبيراً لعناصر حزب الله اللبناني الذي يقاتل مع النظام في سوريا منذ عام 2013.

وفي سياق غير بعيد، نفى نتنياهو في المقابلة، أن يكون قد وبخه بوتين بشأن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التي قال فيها إن بشار الأسد يقف وراء الهجوم الكيماوي الأخير في خان شيخون بريف إدلب.

وبحث بوتين ونتنياهو خلال لقائهما في مارس الماضي “الملف السوري، والمحاولات الإيرانية لتثبيت وجودها هناك”.

وقتل أكثر من مئة مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم أطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيماوية شنته طائرات النظام، على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب، الشهر الماضي، وسط إدانة دولية واسعة.