وجه المحلل السياسي المصري والخبير في الانتخابات، محمود إبراهيم، انتقادات لاذعة للانتخابات التشريعية الجزائرية، واصفا إياها بأنها التجربة الاقرب للانتخابات المصرية، مع اختلاف وحيد هو امتلاك الجزائر لموارد بترولية.

وقال “إبراهيم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:”النهاردة الانتخابات الجزائرية .. تجربة #الجزائر هي الاقرب للتجربة المصرية تماماً .. تختلف في انها بلد تملك موارد بترولية”.

النهاردة الانتخابات الجزائرية .. تجربة #الجزائر هي الاقرب للتجربة المصرية تماماً .. تختلف ف انها بلد تملك موارد بترولية — Mahmoud Ibrahim (@Mah_Ibrahem) May 4, 2017

يشار إلى أن الانتخابات المصرية الاخيرة كانت أقل الانتخابات مشاركة من قبل الناخبين، حيث قدرت منظمات حقوقية غير حكومية نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي ما بين 12%-15%.

وانطلقت اليوم الخميس الانتخابات التشريعية وسط توقعات بعزوف كبير من قبل الناخبين خاصة بين الفئة العمرية الشابة، حيث بلغت نسبة التصوين حتى الساعة 12 ظهرا 5%.