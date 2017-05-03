قال ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إن القوات البرية السعودية “تستطيع أن تقضي على الحوثي وصالح في أيام قليلة”، إلا أنه بين أنه سيكون هناك ضحايا بالآلاف في صفوف القوات السعودية وبين المدنيين في اليمن.

جاء هذا في لقاء أجراه معه الإعلامي السعودي داود الشريان، وبثته بالتزامن جميع قنوات التليفزيون السعودي الرسمي وقناة إم بي سي الخاصة، مساء أمس الثلاثاء.

كما أجرى مقارنة بين التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن المكون من 10 دول بقيادة السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا المكون من 60 دولة بقيادة أمريكا.

واعتبر أن التحالف العربي نجح في فترة زمنية قصيرة في جعل الشرعية اليمنية تسيطر على 85 % من الأراضي اليمنية، مقارنة بالتحالف الدولي الذي قال أنهم “ما صلحوا شيء”.

وأكد ان “القوات المسلحة السعودية حققت إنجازا كبيرا جدا “، مشيرا إلى أنه “عندما بدأت العمليات في اليمن كانت سيطرة الشرعية صفر في المائة والآن الشرعية تسيطر على ما بين 80 و85% من أراضي اليمن”.

وأردف، “بينما الآن نجد تحالف آخر في شمال السعودية في سوريا والعراق لمحاربة داعش، 60 دولة بقيادة أمريكا من عام 2014، قبلنا بسنة، وإلى اليوم ما صلحوا شيء”.

وتابع، “ونحن 10 دول في المنطقة استطعنا ان نحقق إنجازا ضخما جدا في وقت أقصر”.

وفي رده على سؤال عن سبب عدم انتقال الحكومة الشرعية اليمنية من السعودية إلى بلادها طالما انها تسيطر على غالبية أرض اليمن، قال بن سلمان: “دائما السلطة الشرعية تنتقل بين اليمن والسعودية، كانت في عدن فترة طويلة، دائما يتفادون أن يكون الرئيس ونائب الرئيس متواجدون في اليمن ليخفضوا خطر تصفية الشرعية”.

وفي تعليقه على بعض التقارير التي تقول إن المعلومات الاستخباراتية ليست فعالة عند التحالف بدليل أن الحوثي وصالح ما يزال عندهم مخزون اسلحة، قال بن سلمان:”نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة”.

وتابع، “نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها وفي أيام قليلة نسترجع الـ 15% المتبقية تحت سيطرة الحوثي وصالح، ولكن هذا سيكون نتيجته ضحايا في قواتنا وضحايا مدنيين بالالاف”.

وأردف، “الوقت لصالحنا والنفس الطويل لصالحنا”.