تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة جديدة من الاستهتار وحب النجومية.

وهذه المرة كانت الضحية وحسب المقطع المتداول والذي لم يتجاوز مدته الـ 11 ثانية طفلة رضيعة وهي ترضع من رضاعة بها عدد من الرصاصات.

ولم يتسن التأكد من موقع وتاريخ توثيق المقطع، والذي على ما يبدو أنه وثق ليكون رافداً جديداً بعالم “الهياط” والشهرة على حساب حياة هذه الطفلة البريئة. وفق ما نشر موقع “مزمز” السعودي.

ووفقا لموقع المواطن أن الجهات المعنية بدأت التحقيق في صحة المقطع المتداول من عدمه، فيما أكدت مصادر أخرى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازمة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.