حذرت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة من انها مستعدة لاستخدام “سيفها النووي”، بعد إجراء قاذفتين أميركيتين “تدريبا على إسقاط قنبلة نووية على أهداف كبيرة” في أراضي كوريا الشمالية.

وقد انتقدت “بيونغ يانغ” ذلك الاجراء الامريكيّ واصفةً إياه بانه “متهور للغاية” وحذرت من ان العالم يقترب من “حرب نووية” في شبه الجزيرة الكورية.

وقد اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستياً اخر بداية هذا الاسبوع، الا ان أمريكا أعلنت فشل التجربة.

ونشرت وسائل الاعلام الناطقة باسم “كيم جونغ اون” التهديد الاخير، حيث اتهم الرئيس الامريكي دونالد “ترامب” بانه ” يخطط “لضربة نووية وقائية” على كوريا الشمالية.

وقالت تلك الوسائل “ان جيش كوريا يراقب بشدة التحركات العسكرية للامبرياليين الامريكيين”، مؤكدة أن جيش كوريا الشمالية مستعدٌ تماما للرد على كافة اشكال الحرب التي سيختارونها بـِ”سيف نووي قوي”؛ للدفاع عن النفس.

ونصحت وسائل الاعلام في كوريا الشمالية الامريكيين بتذكر التحذير الرسمي الذي أطلقه “الجيش الشعبي الكوري”.

ويعتقد أن كوريا الشمالية على وشك اختبارها السادس للقنبلة النووية.

واتخذ الرئيس الأمريكيّ خطابا متشددا على كوريا الشمالية منذ توليه منصبه ردا على سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب وحثه على “ضبط النفس” فيما يتعلق بكوريا الشمالية.