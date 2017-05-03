في تطور مفاجىء ولافت، أكد مصدر مطلع على المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية “أستانا”، أن الجزائر ومصر الإمارات سيكونون ضمن القوة الدولية في المناطق الأربع الآمنة المزمع إنشاؤها في سوريا، موضحا عن عدم وضوح الرؤية حول الإختيارات حتى الآن.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن دول بريكس، ومعاهدة الأمن الجماعي، من ضمن الخيارت، مضيفا “لم نحدد بعد. نحن ننظر في جميع الخيارات، ونريدها أن تكون معتدلة ومستقلة”.

ومضى بقوله “الحديث يدور عن الجزائر والإمارات ومصر ودول بريكس ومعاهدة الأمن الجماعي، لكن الجميع لا يثق ببعضه البعض”.

وانطلقت اليوم الأربعاء مفاوضات أستانا، بمشاركة وفود من روسيا وتركيا وإيران، وممثلين عن المعارضة المسلحة وحكومة النظام، والأمم المتحدة.