حذرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، من تبعات إرسال الولايات المتحدة الأمريكية قاذفتين لتنفيذ تدريب على إسقاط قنبلة نووية، وقالت إن ما تفعله أمريكا يزج بشبه جزيرة كوريا إلى الحرب النووية.

وشاركت قاذفتان استراتيجيتان من نوع “بي 1 بي لانسر” تابعتان للقوات الجوية الأمريكية في المناورات المشتركة للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية، حسبما أفادت وكالة “يونهاب”، نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول إن ” القاذفتين شاركتا في المناورات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية خلال ساعتين أو ثلاث ساعات “.

وحلقت القاذفتان فوق أراضي كوريا الجنوبية وبحر اليابان، وأعربت كوريا الشمالية عبر وسائل الإعلام الرسمية لها عن استيائها من ذلك، علما بأن التحليق تم بعد يوم من اختتام مناورات “كي ريزولف” العسكري الكبرى للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

من جانبها أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي أن تحليق القاذفتين كان جزءا من الأعمال الروتينية للحفاظ على الأمن الإقليمي، ولم يكن موجها ضد أي دولة محددة.