أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، وهو يرمق بنظرة غرامية، مؤخرة مغنية البوب الإنجليزية “إيما لي بونتون”، أمام زوجته “ميلانيا”.

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن تاريخ الفيديو يعود الى عام 2000، حينما كان ترامب وزوجته يحضران عرضاً للأزياء، عندما استوقفتهما “بونتون” وهي عضوة فرقة “فتيات التوابل” التي انطلقت في التسعينات، مع فيكتوريا بيكهام على السجادة الحمراء.

وقالت “بيكهام” في الفيديو: “يبدو ترامب هذا المساء كمصرفيّ .. ليس أنيقاً على الإطلاق .. لكن سنقوم بمقابلته على أي حال”!.

وبالفعل، استوقفت “بونتون و فيكتوريا”، الرئيس الأمريكيّ، ووجهتا له التحية، ويُسمع “ترامب” في الفيديو وهو يقول لـ”بونتون” (لطيفة جداً)، ثمّ حرّك رأسه ليلقي نظرةً عليها من الخلف، والتي شعرت بالخجل على ما يبدو لتبتعد عنه قليلاً.

وتظاهر “ترامب” بأن شيئاً لم يحدث بعد هذه الموقف أمام زوجته عارضة الازياء السابقة.