وجه الباحث والكاتب الأردني، نهاد إسماعيل انتقادات لاذعة للجزائر وذلك على إثر إعدادها قائمة تضم أكثر من 150 صحفي وإعلامي عربي لمنعهم من دخول البلاد بزعم التطاول على البلاد ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة.

وقال “إسماعيل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “وطن”:” #الجزائر تضع 150 صحفي على القائمة السوداء لأنهم يسيئون للجزائر اي بتنتقدون النظام. لذا عليك ان تمدح #بوتفليقة وتطبل وتزمر للطغمة الحاكمة.”

#الجزائر تضع 150 صحفي على القائمة السوداء لأنهم يسيئون للجزائر اي بتنتقدون النظام. لذا عليك ان تمدح #بوتفليقة وتطبل وتزمر للطغمة الحاكمة. — nehad ismail (@nehadismail) May 1, 2017

وأضاف في رده على خبر المنع قائلا: ” لكي يسمح للصحفي بدخول #الجزائر عليه المديح والثناء على #بوتفليقة والزمرة الحاكمة. #الجزائر تدعم الطغاة والمجرمين مثل #بشار الأسد.”

وكان مصدر جزائري مطلع قد كشف أن السلطات الجزائرية تعمل على إعداد قائمة سوداء بأسماء الإعلاميين و الصحفيين العرب والأجانب الذين يسيئون للجزائر وطنًا ودولة وشعبًا في الإعلام المرئي و المقروء.

وأوضحت المصادر أنه سيتمّ العمل على عدم منحهم “تأشيرة دخول” إلى التراب الجزائري و في حال حصولهم علىتأشيرة سيتم توقيفهم في المطارات أو الموانئ أو المعابر البرية الحدودية الجزائرية و إعادتهم إلى بلدانهم أو وجهاتهم على الفور، موضحة المصادر أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بالتنسيق مع بعض الوزارات الأخرى، قد أعدت قائمة أولية تحتوي على 150 صحفي عربي و أجنبي ساهموا في الإساءة إلى الجزائر،كما تضمنت نفس القائمة أسماء لصحفيين جزائريين مغضوب عليهم.

و تأتي هذه الخطوة من طرف السلطات الجزائرية بعد ما اعتبرته السلطات وفقا للمصدر، بتمادي بعض الإعلاميين العرب و الأجانب في الإساءة خاصة للرئيس الجزائري المريض عبد العزيز بوتفليقة و انتقاد المواقف الجزائرية في “بعض الملفات و القضايا العربية و الدولية بطريقة مهينة و غير أخلاقية”.