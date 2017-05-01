أجرى عالم الفيزياء الفلكية البريطاني “مارتن جون ريس”، سلسلة من البحوث، خلص من خلالها إلى أن الكون لم يأت من عدم وأنه من صنع الخالق.

ويعتبر “ريس” نفسه في السابق غير متدين رغم ارتياده الكنيسة، ولم يؤمن بالله إلا بعد بحوثه والنتائج العلمية التي توصل إليها.

ودعا عالم الفيزياء البريطاني العلم والكنيسة إلى التعايش عوضا عن المواجهة.

من جهته، قال مدير معهد الفيزياء النظرية والتطبيقية الروسي “أناتولي أكيموف” إن الكثير من العلماء البارزين على مر التاريخ، خلصوا إلى أن الكون خُلِقَ بقدرة خالق.

وأعاد “أكيموف” إلى الأذهان التعاون الوثيق الذي قام في عهد اسحق نيوتن بين العلم والكنيسة، وأن الكثير من الاكتشافات العلمية استندت إلى مسلمات دينية.بحسب “روسيا اليوم”

ولـ”ريس” و “أكيموف” وغيرهم من العلماء الذين انكروا خلق الله للكون، هذا الدليل من كتاب الله عزّ وجل إذ يقول تعالى:{ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54)} الأعراف .