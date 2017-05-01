شنَّت رنا قباني، الأديبة والكاتبة السورية والزوجة السابقة للشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، هجوما عنيفا على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ناعتة إياه بـ”الفاسد”، على حد قولها.

وقالت “قباني” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على إعداد الجزائر قائمة بمنع 150 صحفي وإعلامي عربي من دخول أراضيها: ” و عليك ان تطبل و تزمّر لأكبر مجرم حرب بالتاريخ: #الطائفي #بشار_الاسد! #بوتفليقة الفاسد بدّو فلقة تاخذه. يا حرام عَلى المليون شهيد!!”.

يشار إلى أن رنا قباني هي الزوجة الأولى للشاعر محمود درويش، وهي نجلة صباح قباني مؤسس الإذاعة والتلفزيون السوري وابنة أخ الشاعر الكبير نزار قباني.

وتزوجت “قباني” بعد طلاقها من “درويش” من الكاتب والسياسي البريطاني باتريك سيل، لكنها انفصلت عنه بعد سنوات طويلة لموقفه السلبي من الثورة السورية وتأييده لمجازر الأسد، حيث انتقدت كتاباته من خلال مقال عنيف هاجمته فيه هو والأسد، الذي تم منعها على إثره من دخول سوريا.