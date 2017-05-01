أكد عضو مجلس النواب المصري، رياض عبد الستار، أنه ومعه 60 نائبًا آخر يقومون بتقنين موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من خلال مشروع قانون قدموه للمجلس، مؤكدًا أن الفكرة انطلقت من المخاطر التي يتعرض لها الوطن والتحديات التي يواجه بها الوطن الإرهاب الأسود والدول المنظمات والجماعات المتطرفة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض المشروع على مجلس النواب صباح غد، الثلاثاء، ويتم عرضه على اللجنة التشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.

أضاف “عبد الستار”، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة Extra News ، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، الإثنين، أننا نرى كل يوم صفحات على “الفيسبوك” تحرض ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن تلك الصفحات تربي الأطفال الصغار على مبادئ تخالف الشرائع السماوية والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها.

أشار إلى أن مشروع القانون يعتمد على محاكاة الصين كدولة منتجة، وهي اتخذت ذلك القرار بغلق موقع الفيسبوك داخل الدولة للمحافظة على الأمن القومي، مع إنشاء موقع بديل محلي، مصنع على أساس أن كل مواطن يتقدم بطلب رسمي يتم تسجيل اسمه ورقمه القومي والميل الخاص به حتى يحصل على صفحة على ذلك الموقع.

أكد أن الغرض من ذلك هو أن يكون هناك قاعدة بيانات للمتواجدين على ذلك الموقع بحيث لو أساء أحدهم للجيش أو الشرطة أو تجاوز أخلاقيًا تجاه أي شخص نستطيع محاكمته بالقانون ويكون متعارف على ذلك الشخص بصورة دقيقة.