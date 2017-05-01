تتواصل الاشتباكات منذ ثلاثة أيام في الغوطة الشرقية وسط مخاوف من اتساعها، خاصة بعد اختفاء أي بوادر لتوقف القتال بين فصائل «جيش الإسلام» من جهة، و «فيلق الرحمن» و «هيئة تحرير الشام» من جهة أخرى.

و في هذه الأثناء أعلنت جبهة النصرة في تسجيل صوتي حديث، أنها في حل من وقف القتال قبل القضاء على «جيش الإسلام» أو ينقاد ويقبل بتحكيم شرع الله على حد تعبير أحد شرعيي الجبهة.

كما تضمن التسجيل الذي رصدته “وطن” على اليوتيوب، تحريضا لأهالي الغوطة الشرقية تدعوهم فيه جبهة النصرة، إلى قتال «جيش الإسلام» بوصفه يمثل رأس الفتنة الذي ظل في الماضي على حد قولها، يؤذي الموحدين و يقف عقبة في طريق الخلاص من النظام في دمشق.