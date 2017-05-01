أفادت مصادر مغربية مطلعة، ان حكومة سعد الدين العثماني أقرت بناء 36 سجنا جديدا، سيتم الانتهاء من تشييدها في حدود 2020.

ووفقا للمصادر التي تحدثت لصحيفة “الصباح” المغربية، فإن حكومة سعد الدين العثماني، وافقت على العديد من المطالب التي رفعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي المطالب التي كان عبد الإله بنكيران يرفض تلبيتها لأسباب شخصية لها علاقة ببعض صناع القرار في المندوبية نفسها، على حد قول المصادر.

وكشفت المصادر، أن العثماني وافق على الزيادة في كلفة حصة الطعام المخصصة لكل سجين، وتحسين مستوى النظافة في السجون وتعزيز الرعاية الطبية المقدمة للسجناء، وتبلغ الاعتمادات المرصودة لذلك، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية الذي شرعت لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو في دراسته، 400 مليون درهم.

وقررت حكومة العثماني وفقا للمصادر، تنفيذ مشاريع بناء سجون محلية جديدة خلال السنة الجارية، في مدن بوجدور( القدرة الاستيعابية 336 سجينا)، والداخلة (800 سجين) وتولال 4 (1300 سجين) والسجن المركزي بسيدي بنور (1200 سجين) وطانطان (402 سجين).