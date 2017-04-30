وجه الكاتب و الإعلامي اليمني ومدير عام قناة “بلقيس”، أحمد الزرقة، صفعة قوية لنائب رئيس شرطة الفريق ، وذلك على إثر مهاجمة الاخير للرئيس اليمني الشرعي ، بعد أن قام بإطاحة رجال في .

 

وتسائل”خلفان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هل صحيح انتهت ولاية هادي في 21 فبراير 2014 وهذه ما نصه والقانون والكل عارف“.

 

من جانبه رد عليه “الزرقة” مفحما إياه بالقول: ” باعتبار انكم بلد ديمقراطي ومعاكم برلمان وانتخابات كل اربع سنوات .. تتفلسف وانت ماتقدر تدخل الحمام اذا منعك واحد من ” .

 

يشار إلى ان العديد من المسؤولين الإماراتيين قد شنوا هجوما عنيفا على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك على إثر إطاحة الاخير بوزير الدولة وإحالته للتحقيق ومحافظ عدن اللواء المواليان للإمارات، وهو ما جعل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي يهاجم “هادي” متهما إياه بطعن الإمارات في ظهرها.