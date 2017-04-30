وجه الكاتب و الإعلامي اليمني ومدير عام قناة “بلقيس”، أحمد الزرقة، صفعة قوية لنائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، وذلك على إثر مهاجمة الاخير للرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، بعد أن قام بإطاحة رجال الإمارات في عدن.

وتسائل”خلفان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هل صحيح انتهت ولاية هادي في 21 فبراير 2014 وهذه ما نصه الدستور والقانون والكل عارف“.

هل صحيح ؟ pic.twitter.com/MTcBnD57vX — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 30, 2017

من جانبه رد عليه “الزرقة” مفحما إياه بالقول: ” باعتبار انكم بلد ديمقراطي ومعاكم برلمان وانتخابات كل اربع سنوات .. تتفلسف وانت ماتقدر تدخل الحمام اذا منعك واحد من عيال زايد” .

@Dhahi_Khalfan باعتبار انكم بلد ديمقراطي ومعاكم برلمان وانتخابات كل اربع سنوات .. تتفلسف وانت ماتقدر تدخل الحمام اذا منعك واحد من عيال زايد .. — أحمد الزرقة (@AhmadALzurqa) April 30, 2017

يشار إلى ان العديد من المسؤولين الإماراتيين قد شنوا هجوما عنيفا على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك على إثر إطاحة الاخير بوزير الدولة هاني بن بريك وإحالته للتحقيق ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي المواليان للإمارات، وهو ما جعل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يهاجم “هادي” متهما إياه بطعن الإمارات في ظهرها.