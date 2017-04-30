تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أمس (السبت) على نطاق واسع لممرضة تدرب شاب سعودي فقد ساقيه على التحرك باستخدام الأطراف الصناعية، وصحب المقطع العديد من الشائعات كان أبرزها أنه جندي بالحد الجنوبي، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة.

وبالتحري عن المقطع أتضح أن الشاب الذي ظهر في المقطع هو معلم سابق وتعرض لحادث مروري منذ فترة تسبب في بتر قدميه، ما جعله يلجأ إلى تركيب أطراف صناعية ، وهو الأمر الذي ظهر في المقطع يتدرب عليه بمرحلة التأهيل في أحد مستشفيات التأهيل بالرياض. حسب “أخبار 24”.

وقد لاقى المقطع ردود فعل متباينة، حيث انتقد البعض تدريب الممرضة له وبث المقطع على مواقع التواصل، فيما رأى آخرون أن ما فعلته الممرضة هو واجبها، ممتدحين مساعدتها وأن نشر المقطع من باب التحفيز.